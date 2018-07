Ataque mata cinco soldados da Otan no Afeganistão A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) informou hoje que cinco soldados foram mortos em um ataque insurgente na província de Kapisa, a nordeste da capital afegã, Cabul. A maioria dos soldados na área onde ocorreram as mortes vem da França, porém ainda não foram divulgadas as nacionalidades dos mortos.