Ataque mata mais de 20 pessoas no Afeganistão após fim da missão internacional

Sultan Mahmoud, chefe do Exército na província de Helmand, onde o incidente aconteceu, disse que as investigações se concentram em saber se a casa foi propositadamente atacada por soldados em postos de controle a pelo menos três quilômetros. De acordo com Mahmoud, as investigações iniciais indicam que a artilharia foi disparada tanto do norte quanto do sul. "Não vimos evidência de que o Taleban possa disparar a essa distância", disse Mahmoud.

O incidente aconteceu no distrito de Sangin enquanto os convidados aguardavam a chegada da noiva, na casa de seu primo Abdul Haleem no distrito de Sarwankhala. O líder tribal local, Taj Mohammad, afirmou ao governador da província, Mohammad Naeem, que foram encontrados 35 corpos, mas o chefe de polícia adjunto, Bacha Gull, disse que só confirma 28 mortes. O ataque realizado na noite de quarta-feira também feriu pelo menos 51 pessoas.

Sangin tem sido palco de combates entre as forças governamentais e Taleban nos últimos seis meses, desde que os soldados americanos começaram a se retirar do país como parte da transição para a soberania afegã.

A missão internacional sob liderança dos Estados Unidos e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) terminou oficialmente no dia 31 de dezembro. O Afeganistão assume total responsabilidade por seus próprios assuntos nesta quinta-feira.

Em um discurso televisionado, Ghani disse ao afegãos para apoiar suas forças de segurança nos interesses de construção de um Afeganistão forte e pacífico. "Espero que seja claro que equipar, apoiar e fortalecer as forças de segurança afegãs é um investimento, de modo que os cidadãos do nosso país possam estar em segurança", disse Ghani. "Um Afeganistão estável traz estabilidade internacional e impede ameaças internacionais", acrescentou. Ele também agradeceu à comunidade internacional pela atuação na missão internacional. Fonte: Associated Press.