Ataque matou 77 pessoas

Em julho do ano passado, Breivik detonou um carro-bomba no complexo governamental de Oslo, matando oito pessoas. Enquanto equipes de resgate trabalhavam no local, ele seguiu até a Ilha de Utoya, abriu fogo num acampamento da Juventude Trabalhista e matou outras 69 pessoas, a maioria jovens. Um relatório divulgado na semana passada apontou que a polícia falhou na resposta aos ataques, que poderiam ter sido impedidos.