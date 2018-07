Ataque na Bélgica matou pelo menos 4 e 75 feridos

O ministro do Interior da Bélgica, Peter Mertens, disse que a violência não foi um atentado terrorista. Relatos iniciais diziam que três homens armados começaram a disparar contra uma multidão em uma praça central de Liège. Imagens gravadas por celulares no local mostram pessoas correndo.

A polícia belga informou mais tarde que o atirador morto tinha um histórico de detenções por uso de drogas, agressões sexuais e posse ilegal de armas. Ele estaria sendo procurado pela polícia. Segundo a polícia, junto ao corpo do agressor foram encontradas granadas não detonadas. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.