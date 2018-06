Ataque na República Centro-Africana deixa 22 mortos Homens armados com rifles e facões atacaram um comboio de muçulmanos que fugiam da violência sectária na República Centro-Africana, matando 22 pessoas, incluindo três crianças, segundo informaram autoridades dos serviços de saúde. O ataque ocorreu perto da cidade de Bouar, no noroeste do país, na madrugada deste sábado.