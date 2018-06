Ataque na Síria deixa 20 mortos, dentre elas 8 crianças

Um vídeo amador, publicado na Internet por ativistas e distribuído pelo Observatório, mostrou inúmeros corpos cobertos de sangue, incluindo o de pelo menos uma criança, estendidos em cobertores em uma casa.

"Dezenas de pessoas ficaram feridas em Kahtaniyeh, entre elas uma família inteira", disseram ativistas na província de Raqa.

Raga registrou um aumento da violência nos últimos meses, à medida que os rebeldes lançaram um ataque à inúmeras áreas da província, localizada estrategicamente no fronteira com a Turquia.

O diretor do Observatório, Rami Abdel Rahman, afirmou que as mortes foram provocadas por artilharia de tanques e que as vítimas integravam famílias de agricultores. "Só para deixar claro, não há jihadistas da Frente Al-Nusra, ou quaisquer outros grupos rebeldes bem organizados na região. As vítimas eram apenas fazendeiros", disse Rahman à AFP. As informações são da Dow Jones.