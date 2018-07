Ataque na Síria mata mais de 45 civis, diz ativista Pelo menos 45 pessoas foram mortas hoje em um ataque do exército sírio a pontos de protesto na cidade de Hama, região central da Síria, de acordo com ativistas de direitos humanos. "O exército e as forças de segurança entraram em Hama nesta manhã e abriram fogo contra civis, matando 45 pessoas e ferindo muito mais", disse Rami Abdel Rahman, da instituição britânica Observatório Sírio de Direitos Humanos.