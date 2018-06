Ataque no Iraque mata 7 membros da mesma família

Segundo a polícia, um pai e um filho, integrantes do movimento Sahwa, foram mortos com outros cinco membros da família, incluindo duas mulheres, enquanto dormiam em sua residência no bairro de Dora, no sul da capital do Iraque.

O Sahwa juntou forças com tropas dos EUA no auge da guerra iraquiana para combater a Al-Qaeda. Desde então, seus integrantes viraram alvo de insurgentes sunitas, que os consideram traidores. Fonte: Associated Press.