Ataque no norte do Iraque mata dois jornalistas Autoridades iraquianas informaram que ataques neste sábado em diferentes partes do país mataram cinco pessoas, incluindo dois jornalistas em uma cidade ao norte do Iraque. A polícia revelou que um repórter e um cinegrafista do canal privado de TV al-Sharqiya foram alvejados enquanto trabalhavam em uma reportagem na cidade de Mosul, cerca de 360 quilômetros de Bagdá. Não estava imediatamente claro porque os dois foram alvos.