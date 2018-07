Ataque no Paquistão deixa mortos e feridos em dia de eleição nacional

ISLAMABAD - Uma explosão na cidade de Quetta, no norte do Paquistão, deixou pelo menos 24 mortos e 35 feridos, incluindo crianças, no dia em que o país realiza as eleições gerais para escolher o novo governo. Não há confirmação sobre a autoria do ataque, mas a imprensa local afirma que se trata de um "atentado suicida".

"Pelo menos 24 corpos e 35 feridos foram encaminhados para hospitais locais", disse o médico Waseem Baig, porta-voz de um hospital em Quetta, capital da província de Baluchistão.

Segundo testemunhas, a explosão ocorreu nas proximidades de uma delegacia. Imagens veiculados por emissoras paquistanesas mostram uma viatura carbonizada cercada por policiais. Ainda não há informações sobre a autoria do ataque, mas a imprensa local afirma se tratar de um "ataque suicida". Não há confirmação se o incidente afetou a votação na cidade.

Nas últimas semanas, a província de Baluchistão ficou marcada por um grande atentado suicida que matou 149 pessoas, incluindo um candidato à assembleia regional, durant um ato de campanha. Nesta quarta-feira, o Paquistão realiza eleições gerais em todo o país para a escolha dos 270 membros da Assembleia Nacional e 570 deputados das quatro Assembleias Provinciais do país. Ao todo, foram abertas mais de 85 mil pontos de votação.

As eleições no Paquistão começaram marcadas por picos de violência. Mais cedo, um tiroteio entre dois eleitores de dois grupos políticos opostos deixou um morto e dois feridos em uma aldeia nas proximidades da cidade de Swabi. //REUTERS, ASSOCIATED PRESS