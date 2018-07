Ataque perto da Otan mata pelo menos 6 em Cabul

Enquanto os bombardeios e tiroteios em outros lugares no país muitas vezes recebam atenção relativamente pequena, os ataques em Cabul servem de pontos de propaganda para os insurgentes ao lançar dúvidas sobre a capacidade do governo para garantir a segurança até na sede do poder. Os atentados também visam a minar a pretensão da Otan de melhorar a segurança antes da retirada planejada das tropas estrangeiras até o fim de 2014.

A bomba explodiu pouco antes do meio-dia do sábado em frente à sede da Otan, em uma rua que liga a as instalações da coalizão às embaixadas dos Estados Unidos e da Itália, a uma grande base militar dos Estados Unidos e ao Ministério de Defesa do Afeganistão.

A Otan e a polícia informaram que todos os mortos eram afegãos, e o Ministério de Interior do país comunicou que alguns eram crianças de rua. A polícia local disse em comunicado que o rapaz que realizou o ataque tinha 14 anos de idade. Segundo o porta-voz da coalizão, o alemão Brigadeiro-General Gunter Katz, não houve baixas entre membros da coalizão. As informações são da Associated Press.