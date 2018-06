Ataque rebelde a escola síria deixa 29 crianças mortas

Mais cedo, a agência estatal de notícias Sana informou que oito crianças e um professor haviam morrido na escola situada em Bteiha, no campo de Wafideen, próximo a Damasco. Ao atualizar o despacho, a Sana noticiou a morte de 30 pessoas, sendo 29 alunos e um professor.

De acordo com a Sana, a escola foi atingida por um morteiro lançado por "terroristas", forma como o governo refere-se aos rebeldes. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.