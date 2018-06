Ataque simultâneo deixa 2 mortos em Trípoli As explosões de três carros-bomba mataram pelo menos duas pessoas e deixaram outras quatro feridas em Trípoli, capital da Líbia, ontem. O atentado simultâneo, lançado perto dos edifícios do Ministério do Interior e do setor de segurança de Trípoli, é o primeiro ataque letal desde a queda do ditador Muamar Kadafi, há um ano. As bombas explodiram de manhã, quando fiéis faziam as orações.