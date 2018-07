Ataque sírio mata fazendeiro no leste do Líbano Tropas sírias cruzaram a fronteira com o Líbano e mataram um fazendeiro sírio na região de Bekaa, no leste libanês. Ali al-Khatib, a vítima, era casado com uma libanesa. Ainda não está claro se ele era o alvo do ataque dos militares sírios. Testemunhas disseram que veículos armados sírios atravessaram a fronteira e atacaram os fazendeiros e suas casas. Muitas construções foram destruídas. O incidente ocorreu dias depois de uma incursão de tanques sírios que teriam aberto fogo contra uma fábrica abandonada em território libanês.