Ataque suicida atinge cidade fronteiriça do Níger

"Esta jovem garota que vestia os explosivos os detonou no meio do mercado. Neste momento, o mercado está cercado por soldados, e o resto da cidade também", disse Kader Lawan, morador de Diffa. Segundo ele, o ataque a bomba ocorreu no meio da manhã deste domingo. Autoridades locais ainda não divulgaram o número de vítimas.

O grupo Boko Haram tem usado suicidas dirigindo carros carregados de bombas ou vestindo coletes com explosivos em dezenas de ataques mortais contra mercados e estações de ônibus movimentadas. Este seria o primeiro ataque fora da Nigéria.

A luta contra o Boko Haram tem assumido uma dimensão cada vez mais regional

nos últimos meses, com extremistas realizando ataques contra Camarões e Níger na última semana. Combatentes de países vizinhos estariam integrando o grupo terrorista, sediado na Nigéria. O Boko Haram recruta interessados com pagamentos, pela força e também com seu discurso ideológico.

No sábado, autoridades regionais e da União Africana reunidas em Iaundé, capital dos Camarões, revelaram a proposta de criação de uma força militar de até 8.750 membros para combater o Boko Haram, com soldados provenientes da Nigéria, Chade, Camarões, Níger e Benim. Autoridades disseram que eles defendiam a implantação deste grupo já no próximo mês, embora questões relacionadas ao financiamento podem atrasar esse cronograma. Fonte: Associated Press