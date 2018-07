Ataque suicida contra veículo dos EUA mata 2 pessoas no Paquistão

PESHAWAR - Um terrorista fez seu carro-bomba bater contra um veículo oficial do governo dos Estados Unidos, matando dois paquistaneses, nesta segunda-feira, 3, na cidade de Peshawar, noroeste do Paquistão. Outras 19 pessoas ficaram feridas, incluindo dois norte-americanos, disseram autoridades.

O ataque é um lembrete do perigo que funcionários dos EUA enfrentam ao trabalhar no Paquistão, especialmente no noroeste do país, onde o Taleban e a Al-Qaeda são mais fortes.

O terrorista acertou o veículo blindado após ele ter deixado o consulado norte-americano. O carro-bomba continha 110 kg de explosivos, afirmou o policial paquistanês Abdul Haq.

Equipes de resgate e moradores da área correram para apagar o fogo e retirar os mortos e feridos. Tudo que sobrou do veículo foi uma carcaça queimada e retorcida.

