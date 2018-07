Ataque suicida deixa 18 mortos em Bagdá

"Nós pedimos ao povo iraquiano e especialmente aos filhos de nossa religião que sepultem o conflito porque há um plano de lançar uma guerra civil entre o povo e entre as seitas iraquianas", disse Sami al-Massudi, diretor da instituição, à agência France Presse.

Segundo ele, a instituição xiita havia recebido ameaças nos últimos dias por causa da disputa do templo Al-Askari, um local xiita na cidade de Samarra, de maioria sunita, ao norte de Bagdá. A mesquita de domo dourado foi alvo de um ataque suicida em fevereiro de 2006.

O ataque desta segunda-feira ocorreu após uma série de atentados que mataram 17 pessoas em Bagdá, na semana passada. Dois policiais disseram que o carro cheio de explosivos estava parado num estacionamento perto do prédio da fundação. As informações são da Associated Press.