Ataque suicida deixa 2 policiais mortos no Afeganistão Pelo menos dois policiais foram mortos e um ficou ferido nesta terça-feira após um grupo de homens-bomba invadir um prédio do governo no sudeste do Afeganistão, informou o Ministério do Interior. O grupo, formado por quatro suicidas, atacou o prédio da diretoria de comunicação em Sharana, capital da província de Paktika, segundo o comunicado da pasta.