Ataque suicida deixa 21 mortos no Afeganistão Um atentado suicida lançado contra um comboio militar internacional no leste do Afeganistão deixou ontem 21 mortos - 3 soldados americanos da Otan e 18 afegãos -, segundo autoridades locais. Inicialmente, autoridades afegãs haviam informado que um carro-bomba tinha sido lançado contra um comboio militar, mas o porta-voz da Otan, major Martyn Crighton, afirmou depois que o atentado ocorreu, na verdade, num posto de segurança de forças da coalizão em Khost, capital da província de mesmo nome. Em outro ataque, três mulheres e quatro crianças, foram mortas na explosão de uma bomba na Província de Logar.