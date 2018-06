Ataque suicida deixa ao menos 6 policiais mortos no Afeganistão

CABUL - Um homem-bomba vestindo uniforme militar realizou um ataque suicida nesta quarta-feira, 2, no prédio do Ministério do Interior em Cabul, e matou ao menos seis policiais, disseram autoridades. Essa é mais uma ação do Taleban dias antes das eleições presidenciais no país.

Outros quatro policiais ficaram feridos. O porta-voz do Ministério do Interior, Sediq Seddiqi, informou o número de vítimas em sua conta no Twitter.

O ataque ocorreu na primeira hora da tarde (horário local), quando o homem detonou os explosivos que levava no portão do edifício governamental, disse o porta-voz da Polícia de Cabul, Hashmat Stanikzai.

Os insurgentes afegãos anunciaram há semanas em comunicado a sabotagem das eleições com ataques a seções eleitorais, mesários e forças de segurança. Desde então, houve uma série de ataques na capital contra alvos institucionais e estrangeiros, apesar do envio de 95 mil soldados e 48 mil policiais para tentar garantir a segurança.

Na semana passada, os insurgentes atacaram as sedes sociais da comissão eleitoral do Afeganistão, quando cinco talebans morreram dois policiais ficaram feridos. Sete pessoas, entre elas uma menina de 10 anos e um motorista, morreram em um ataque suicida contra uma casa de hóspedes de uma ONG estrangeira em Cabul.

As eleições deste ano estão marcadas pela saída do poder do presidente Hamid Karzai e a retirada das tropas internacionais do Afeganistão no final deste ano. Segundo observadores locais, o principal desafio do novo governo será negociar com o Taleban se quiser evitar um guerra civil./ EFE e AP