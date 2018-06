Ataque suicida do Taleban mata 75 no Paquistão Dois suicidas detonaram explosivos do parte de fora de uma igreja histórica cristã no noroeste do Paquistão neste domingo, deixando 75 mortos. Este é o mais violento ataque no país de minoria cristã. Um braço do grupo militante extremista Taleban no Paquistão assumiu a responsabilidade pelo ataque na cidade de Peshawar, prometendo atingir outros alvos não muçulmanos até que os Estados Unidos interrompam os ataques por drones, aviões não tripulados, em regiões tribais remotas.