Ataque suicida em Bagdá deixa 32 mortos e 46 feridos

A explosão aconteceu por volta do meio-dia (horário local), quando as tropas estavam deixando a base em Taiji, 20 quilômetros ao norte da capital, declarou a polícia. Entre os mortos, estão dezenove soldados. No entanto, as autoridades avisam que o número de baixas ainda pode aumentar, visto que muitos feridos estavam em estado grave. Além disso, vários veículos foram danificados.

O número de pessoas atingidas foi elevado porque a explosão ocorreu enquanto um grande número de soldados caminhavam a pé para uma área de estacionamento, onde esperariam micro-ônibus para levá-los ao trabalho, disseram autoridades.

Foi o segundo ataque em Taji em menos de 24 horas. Na segunda-feira, um outro ataque com carro-bomba atingiu uma patrulha do Exército próximo ao local do ataque de hoje, deixando oito pessoas feridas. Também ontem, outra explosão, ocorrida perto de um mercado de um bairro xiita nas cercanias de Bagdá deixou quatro mortos. As informações são da Associated Press.