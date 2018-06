Ataque suicida em Bagdá deixa dezenas de mortos

Um ataque suicida durante um funeral no norte de Bagdá deixou pelo menos 35 mortos e outros 63 feridos, de acordo com a polícia e funcionários de hospitais na capital iraquiana. Nenhum grupo reivindicou a autoria do atentado, que acontece num momento em que as forças de segurança do Iraque se preparam para tentar retomar a cidade de Mosul do controle do grupo Estado Islâmico.

Nos últimos meses, houve vários ataques com bomba no Iraque. Em julho, a explosão de um carro-bomba em um distrito comercial no centro de Bagdá deixou cerca de 300 mortos e forçou a renúncia do ministro do Interior do país. / FONTE: AP