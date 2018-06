Ataque suicida em funeral no Iraque deixa 15 mortos Pelo menos 15 pessoas morreram após a explosão de um homem-bomba durante um funeral no qual estavam presentes membros de uma minoria étnica no norte do Iraque, segundo oficiais, marcando o mais recente episódio da onda de violência que tomou conta do país. O homem-bomba tirou seu cinto com explosivos dentro de uma tenda durante a cerimônia fúnebre de um membro da minoria Shabak perto da cidade de Mosul, a 360 quilômetros de Bagdá.