Ataque suicida em hotel mata seis na Somália

Testemunhas disseram que um homem entrou no restaurante, onde os legisladores recebiam o público durante um almoço para discutir o estabelecimento de uma administração regional, e detonou os explosivos que levava junto ao corpo. "Os mortos são dois legisladores e quatro civis...dentre os feridos há outros dois deputados", disse Mohamud Ibrahim, que estava no local. "Eles estavam reunidos com civis para discutir o estabelecimento de um governo local", relatou o empresário Hassan Abdulle.

Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque em Dhusamareb, cidade estratégica da região central de Galgadud, que estava nas mãos de insurgentes Shabab, ligados à Al-Qaeda, mas foi retomada pelas forças ligadas ao governo no mês passado.

Os deputado lutam para colocar em prática um "mapa do caminho", assinado pelos diferentes líderes somalis, que tem como objetivo a formação de uma governo até 20 de agosto e que vai substituir a fraca administração de transição, sediada em Mogadiscio.

Pelo acordo, o mais recente de uma série de tentativas de encerrar a sangrenta guerra civil, os legisladores devem chegar a um acordo sobre um sistema de governo para governar o fragmentado país. Mas o Shabad não concorda com o plano, que tem o apoio de governos ocidentais, e tem lançado ataques contra as tentativas de colocá-lo em prática. As informações são da Dow Jones.