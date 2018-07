Ataque suicida mata 10 na Somália

A explosão ocorreu durante uma cerimônia no teatro nacional de Mogadíscio, a capital somali, quando o primeiro-ministro, Abdiweli Mohamed Ali, se preparava para fazer um discurso. Ali não sofreu ferimentos, segundo o porta-voz do governo.

O grupo extremista Al-Shabab, responsável por outros ataques no passado, não assumiu a autoria do atentado de hoje, mas um representante dos rebeldes diz que a explosão foi detonada por uma simpatizante. Em agosto, o Al-Shabab foi expulso de Mogadíscio pela União Africana e forças do governo.

Após 20 anos fechado, o teatro nacional da Somália foi reinaugurado com um concerto, em 19 de março. A cerimônia de hoje comemorava o primeiro aniversário de uma emissora nacional de TV. As informações são da Dow Jones e Associated Press.