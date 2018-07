Ataque suicida mata 12 no Afeganistão

Um grupo militante reivindicou a autoria do ataque e o atribuiu ao polêmico filme que ridiculariza o profeta Maomé e causou distúrbios em vários países do mundo islâmico.

A explosão foi a primeira a ocorrer em Cabul desde que um vídeo do filme foi postado na internet na semana passada. Este foi também o segundo ataque lançado no Afeganistão em resposta à divulgação do filme.

O grupo militante Hizb-i-Islami se responsabilizou pelo atentado numa ligação telefônica à Associated Press. Seu porta-voz, Haroon Zarghoon, afirmou que o ataque foi lançado por uma mulher de 22 anos chamada Fatima, que se apresentou como voluntária. Ataques suicidas realizados por mulheres são extremamente raros no Afeganistão.

"O filme anti-islâmico feriu nossos sentimentos religiosos e não podemos tolerá-lo", disse Zarghoon.

O porta-voz alertou que, por causa do vídeo, o grupo planeja lançar mais ataques contra estrangeiros que trabalhem para a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). As informações são da Associated Press.