Ataque suicida mata 17 pessoas no Afeganistão Cabul, 29 - Um carro-bomba explodiu hoje em meio a um comboio da Organização do Tratado Atlântico Norte (Otan) em Cabul, capital do Afeganistão, matando 17 pessoas, incluindo 12 soldados americanos, segundo informações de autoridades dos Estados Unidos e do Afeganistão. Este foi o ataque mais letal às forças de coalizão nos últimos dois meses.