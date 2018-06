Autoridades médicas confirmaram o número de mortes. Todos falaram em condição de anonimato porque não foram autorizados a divulgar informações.

Em junho, milhares de xiitas iraquianos responderam a um chamado para que se unissem às forças que combatem militantes sunitas do Estado Islâmico. O grupo já tomou o controle de diversas regiões do norte e do leste do país. Fonte: Associated Press.