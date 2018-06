Ataque suicida mata pelos menos 7 pessoas em banco no nordeste da Nigéria

A explosão ocorreu em um caixa eletrônico de uma agência do First Bank of Nigeria em Azare, no Estado de Bauchi, área que já foi alvo de ataques do grupo militante, que parece estar ignorando o acordo de cessar-fogo anunciado pelo governo no mês passado.

“Podemos confirmar que uma de nossas agências em Azare foi atacada por supostos insurgentes, especificamente um caixa eletrônico”, declarou Babatunde Lasaki, dirigente de mídia e relações externas do First Bank, à Reuters por telefone da sede do banco em Lagos.

A polícia local disse acreditar que uma mulher-bomba realizou o atentado, e quatro outros suspeitos foram presos.

A polícia confirmou sete mortos no cenário da explosão, e 10 pessoas foram levadas ao hospital. Um funcionário de outro banco próximo disse que pelo menos 13 pessoas morreram por causa da detonação.

Lasaki afirmou que nenhum funcionário do First Bank de Azare, que fica na estrada principal para Kano, está entre as vítimas.

Os bancos são alguns dos locais que vêm sendo atacados pelo Boko Haram, que já matou milhares de pessoas, a maioria do nordeste, em sua campanha para estabelecer um Estado islâmico no norte nigeriano.

O grupo, cujo nome significa "a educação ocidental é pecado" na língua local hausa e cujos alvos incluem escolas, é descrito pelo governo como a maior ameaça à segurança da Nigéria, maior economia e principal produtor de petróleo da África.

Em 22 de outubro, uma bomba explodiu em um ponto de ônibus de Azare, matando pelo menos cinco pessoas e ferindo 12.