Ataque suicida na Chechênia mata 4 policiais

Segundo Kadyrov, o suicida estava trajado como policial e apresentou identificação quando tentou ultrapassar um detector de metais diante de uma sala de concertos em Grozny. O suicida detonou os explosivos que carregava no momento em que policiais tentaram detê-lo, afirmou Kadyrov.

Após duas guerras separatistas durante a década de 1990, a Chechênia tornou-se mais estável sob o comando de Kadyrov. Ainda há, no entanto, um movimento insurgente em ação no norte da região do Cáucaso, que inclui a Chechênia. Fonte: Associated Press.