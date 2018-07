Ataque suicida na Nigéria deixa 5 mortos

O atentado tinha como alvo o comissário de polícia Mamman Sule, que seguia para seu escritório em Jalingo, capital do Estado de Taraba, e escapou ileso do ataque, segundo um porta-voz policial.

As bombas causaram graves danos a um mercado de beira de estrada e estourou as janelas do prédio do Ministério das Finanças, que fica nas redondezas, de acordo com relatos de testemunhas.

Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque. Neste domingo, um atentado duplo ao campus de uma universidade e uma igreja deixou ao menos 21 mortos. O ataque de ontem é semelhante a outros lançados pela seita radical islâmica conhecida como Boko Haram. As informações são da Associated Press.