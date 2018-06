Explosão de carro-bomba em Cabul mata uma criança e fere mais de 10 pessoas

CABUL - Um carro-bomba explodiu nesta sexta-feira, 2, na capital do Afeganistão deixando uma criança morta e mais de dez pessoas feridas, informaram as autoridades. Até o momento, nenhum grupo reivindicou a autoria da ação.

Explosão aconteceu durante a passagem de um comboio da missão da Otan no Afeganistão, informou uma fonte oficial. Segundo o porta-voz do Ministério do Interior do país, Najib Danish, todas as vítimas são civis.

Bismillah Tabaan, comandante de polícia do 9.º distrito de Cabul, onde aconteceu a explosão desta manhã, disse que se tratou de um atentado suicida, mas que não ficou claro qual era o alvo pretendido.

A imprensa afegã exibiu imagens dos danos nas fachadas das casas próximas ao local da ação e testemunhas relataram uma explosão muito forte.

O ataque acontece dois dias depois que o presidente afegão, Ashraf Ghani, propôs iniciar conversas de paz com o Taleban, e pouco mais de um mês após uma ambulância cheia de explosivos ser detonada no centro de Cabul, deixando cerca de 100 mortos.

Ghani anunciou a proposta na abertura da segunda conferência do chamado Processo de Cabul, e impôs como condição prévia aos insurgentes que declarem um cessar-fogo e reconheçam a Constituição de 2004, com o objetivo de acabar com 17 anos de guerra.

Contudo, em sua primeira reação no Twitter, os taleban afirmaram que atender às condições seria o equivalente a uma rendição. / REUTERS, AFP, EFE e AP