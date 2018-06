Ataque suicida no Paquistão deixa 20 mortos

O atentado ocorreu um dia depois de os Estados Unidos divulgarem cartas, encontradas no complexo onde Osama bin Laden foi morto por forças americanas há pouco mais de um ano, criticando os militantes paquistaneses por matarem muitos civis.

Um homem-bomba detonou os explosivos ao se aproximar de um posto de segurança ao lado de um mercado na cidade de Khar, no noroeste do Paquistão. O ataque ocorreu no momento em que os residentes seguiam para o trabalho ou levavam os filhos para a escola. Os mortos do atentado incluem uma mulher e várias crianças.

Cinco dos mortos da explosão, que atingiu o distrito tribal de Bajur, eram membros da forças de segurança locais, incluindo um que havia recebido uma comenda por bravura em combates contra militantes islâmicos, segundo um oficial administrativo. Os demais eram transeuntes.

O braço paquistanês do Taleban assumiu a autoria do ataque.

As informações são da Associated Press.