Ataque suicida no Paquistão deixa 35 mortos Um ataque de homens-bomba a um posto militar no norte do Paquistão deixou 35 mortos neste sábado. Morreram 13 soldados e 10 civis, além de 12 dos agressores. De acordo com autoridades, o atentado foi reivindicado pelo grupo Taleban.