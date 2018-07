Ataque suicida taleban mata oficiais e fere governador Sete pessoas, incluindo dois oficiais da polícia, morreram vítimas de ataques suicidas taleban durante uma reunião de segurança das Organizações do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no norte do Afeganistão, em Takhar. Segundo o porta-voz Faiz Mohamed Tauhidi, um homem-bomba detonou explosivos dentro do escritório do governador da Província de Takhar. Além dos mortos, o ataque deixou também outros nove feridos. Entre os mortos no atentado, estão o chefe de polícia da região norte, o general Daud Daud, e o chefe da polícia de Takhar, Shah Jahan Nori. De acordo com Tauhidi, o governador, Abdul Jabar Taqwa, também está entre os feridos no ataque. Segundo informações da versão online da revista Der Spiegel, dois soldados alemães também morreram e o general Markus Kneip, das tropas da Otan, foi ferido com três de seus soldados. Takhar, uma região bastante tranquila e longe dos principais redutos dos talebans, tem tido um aumento significativo de atentados ultimamente. Há dez dias, a província foi cenário de violentos protestos no país.