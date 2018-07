Ataque taleban mata líder de milícia e mais 4 Um homem-bomba do Taleban paquistanês matou cinco pessoas em um atentado suicida ontem em uma área tribal do Paquistão. De acordo com a polícia, o alvo do atentado era um veículo de um líder de uma milícia favorável ao governo central de Cabul. O ataque ocorreu perto de um posto de gasolina no distrito de Buner, na província de Khyber Pakhtunkhwa. O líder miliciano foi identificado como Fateh Khan. Pouco depois do ataque, o grupo radical reivindicou a autoria do atentado por meio de um porta-voz.