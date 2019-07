Ataque talibã no Afeganistão deixa pelo menos 12 mortos e 80 feridos

CABUL, AFEGANISTÃO - Pelo menos 12 pessoas morreram e outras 80 ficaram feridas na manhã deste domingo, 7, durante um ataque suicida realizado pelos talibãs na cidade de Ghazni, no sul do Afeganistão. A data coincide com o dia em que começou a reunião de dois dias entre os insurgentes e uma delegação afegã no Catar.

LEIA TAMBÉM > Série de explosões no Afeganistão mata um e fere pelo menos 17

"O ataque aconteceu hoje pela manhã, por volta das 8h30 (1h em Brasília) perto de uma base da Direção Nacional de Segurança (NDS, na sigla em inglês) na cidade de Ghazni", disse à Agência Efe o porta-voz do governador provincial, Arif Noori. Entre as vítimas, havia um elevado número de crianças.

Segundo a fonte, os insurgentes detonaram um carro cheio de explosivos em um posto de segurança na entrada da base militar, matando 12 pessoas, quatro delas civis, e ferindo outras 80. / EFE