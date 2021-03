Ataque terrorista em restaurante na Somália deixa ao menos 25 mortos

MOGADÍSCIO - Ao menos 25 pessoas morreram e 30 ficaram feridas na noite desta sexta-feira, 5, em um ataque suicida com carro-bomba contra um restaurante em Mogadíscio, capital da Somália. O grupo jihadista Al-Shabab reivindicou a autoria da ação, segundo a imprensa somali.

A explosão atingiu o popular restaurante Lul Yemeni, que fica próximo do porto da cidade. Ela ocorreu na hora do jantar, quando o restaurante estava cheio.

Um prédio vizinho também desabou por causa do ataque, segundo o policial Abshir Nur, que estava na região do atentado e contou o que viu à agência de notícias EFE.

O serviço de ambulâncias Aamin, citado pela imprensa local, havia relatado mais cedo que pelo menos 20 pessoas tinham morrido e outras 30 pessoas haviam ficado feridas no ataque.

O mesmo restaurante tinha sido alvo de outro atentado suicida em agosto do ano passado, no qual duas pessoas morreram e uma terceira ficou ferida.

A capital frequentemente sofre ataques do Al-Shabab, que é afiliado à rede terrorista Al-Qaeda desde 2012 e controla áreas rurais do centro e do sul da Somália, onde tenta estabelecer um estado islâmico ultraconservador.

A segurança em Mogadíscio foi especialmente reforçada, com milhares de forças do governo posicionadas em antecipação a uma manifestação planejada para o sábado - por uma aliança de líderes da oposição - contra o atraso nas eleições nacionais do país. A manifestação foi adiada./EFE e AP