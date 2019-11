Ataque terrorista no Mali deixa ao menos 49 soldados mortos

BAMAKO - Ao menos 49 soldados morreram na noite de sexta-feira, 2, em um ataque perpetrado contra uma posição militar no nordeste do Mali, na fronteira com o Níger, anunciou o exército neste sábado, revisando o balanço de 53 mortos divulgado antes.

O exército classificou a ação de terrorismo.

"Após um ataque à posição da FAMA (Forças Armadas do Mali) em Indelimane, equipes encontraram 49 corpos e três feridos", escreveu no Twitter o ministério de Comunicação.

Segundo o ministério, a situação está sob controle após o "ataque terrorista" contra o posto militar na localidade de Ansongo, em Indelimane, na região de Menaka.

Este ataque acontece um mês após a morte de 40 soldados em dois ataques jihadistas em 30 de setembro e em 1 de outubro, perto de Burkina Faso, país situado ao sul do Mali, segundo um responsável do Ministério da Defesa.

O ataque desta sexta-feira deixou "feridos e danos materiais" e "foram enviados reforços" à zona de Indelimane, segundo o exército.

O ataque não foi reivindicado até o momento.

O norte do Mali caiu nas mãos de grupos jihadistas ligados à Al-Qaeda entre março e abril de 2012, aproveitando a derrota do exército em face da rebelião da maioria tuaregue, inicialmente aliada a esses grupos e posteriormente separada.

Os jihadistas foram expulsos após o lançamento, em janeiro de 2013, de uma intervenção militar, por iniciativa da França, que continua ativa até hoje.

Em um incidente separado, um militar francês foi morto quando seu veículo foi atingido por um dispositivo explosivo, de acordo com um pronunciamento do presidente da França, Emmanuel Macron. Nenhum detalhe adicional foi fornecido. Mais de duas dúzias de tropas francesas foram mortas em Mali.

No entanto, a violência jihadista persiste e se espalha do norte para o centro do país, e em direção aos vizinhos Burkina Faso e Níger, muitas vezes se misturando com conflitos intercomunitários que deixaram centenas de mortos. / AFP e AP