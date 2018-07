Ataques a bomba matam 18 pessoas no Iraque

Dois policiais disseram que a primeira explosão, em uma loja de CDs logo após as 19h do horário local, matou duas pessoas. A segunda bomba explodiu quatro minutos depois quando socorristas e outras pessoas correram para a cena. Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelos ataques. Pelo menos 36 pessoas ficaram feridas, informou um médico no Hospital Imã Hussein.

Especialistas estão prevendo um aumento na violência no Iraque antes da retirada total das tropas americanas. A retirada faz parte do acordo fechado em 2008 entre Washington e Bagdá. Atualmente existem 39 mil soldados dos EUA no Iraque.

As informações são da Associated Press.