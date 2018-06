Ataques a bomba no Iraque deixam ao menos 12 mortos

No caso mais grave, duas bombas explodiram diante da residência de um soldado na cidade de Muqdadiyah, matando o militar, sua esposa e os quatro filhos do casal, que dormiam no momento do ataque, segundo o relato de policiais. A casa foi totalmente destruída pelas explosões. Muqdadiyah fica a cerca de 90 quilômetros ao norte de Bagdá.

Além disso, um carro-bomba explodiu numa rua comercial do distrito de Amariyah, na região oeste de Bagdá, matando quatro pessoas e causando ferimentos em outras doze, disseram policiais.

Na mesma área da capital iraquiana, a explosão de uma bomba nas proximidades de um mercado ao ar livre, no bairro de Sadiyah, matou duas pessoas e feriu outras seis.

Ninguém se responsabilizou ainda pelos ataques, que costumam ser atribuídos a militantes do braço local da organização fundamentalista islâmica Al-Qaeda. Fonte: Associated Press.