Ataques a bombas deixam pelo menos 5 mortos nos arredores de Bagdá Autoridades do Iraque afirmaram que ataques separados com bombas deixaram pelo menos cinco pessoas mortas nos arredores da capital do país, Bagdá. Um policial disse que uma bomba explodiu no domingo, em um mercado ao ar livre na cidade de Mahmudiyah, a cerca de 30 quilômetros ao sul da capital. Três pessoas foram mortas neste evento e nove ficaram feridas.