Ataques aéreos contra militantes matam nove Ataques aéreos mataram seis militantes e três civis em cidades do sul do Iêmen tomadas por ativistas islâmicos, disseram ontem autoridades militares. Os ataques tinham como objetivo forçar a retirada de militantes de Jaar e Zinjibar. Além da ação de militantes islâmicos, o governo enfrenta manifestações pela deposição do presidente Ali Abdullah Saleh e um movimento separatista no sul do país.