Ataques aéreos de Israel matam 3 palestinos em Gaza

Uma autoridade de saúde de Gaza informou que um menino de 12 anos, um guarda de 60 anos e um militante foram mortos. Os esforços egípcios para um cessar-fogo falharam, rejeitados pelas duas facções de Gaza. O exército israelense informou que as aeronaves tinham como alvo os lançadores de foguetes.

Os ataques entraram no terceiro dia. Na sexta-feira, um ataque aéreo israelense matou o comandante dos Comitês de Resistência Popular, uma coalizão aliada do Hamas. Desde então, os bombardeios aéreos deixaram 16 militantes de Gaza e dois civis mortos. Os palestinos, por sua vez, lançaram mais de 120 foguetes contra Israel, ferindo dois civis gravemente. As informações são da Associated Press.