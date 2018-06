Ataques aéreos liderados pela Arábia Saudita matam 20 rebeldes xiitas no Iêmen

A campanha apoiada pelo Estados Unidos, Arábia Saudita e seus aliados é destinada a acabar com os rebeldes, conhecidos como houthis, que tomaram Sanaa e áreas no norte do Iêmen e têm pressionado uma ofensiva para expandir por mais áreas pelo resto do país, incluindo a cidade portuária de Áden.

O Ministério do Interior disse que 84 pessoas foram mortas em todo o país em ataques aéreos de segunda-feira. Todos os funcionários falaram sob condição de anonimato porque

eles não estavam autorizados a falar com a imprensa. Fonte: Associated Press