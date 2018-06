Ataques aéreos no Iraque deixam 6 curdos e 31 jihadistas mortos

MOSSUL - Ataques aéreos do Estado Islâmico (EI) e da coalizão internacional no norte do Iraque deixaram ao menos 31 jihadistas e seis curdos das forças peshmergas mortos nesta sexta-feira, 26.

A coalizão internacional, liderada pelos EUA, realizou cinco ataques aéreos contra pontos do EI em Mossul, deixando 31 jihadistas mortos e mais de 40 feridos. Segundo o chefe do Comitê de Segurança de Nínive, Ibrahim al Bayati, entre os mortos está o dirigente militar do grupo extremista Hasan Saeid al Yaburi, conhecido como Abi Talut.

Na cidade de Sinjar, o EI atirou bombas deixando seis curdos das forças peshmergas mortos e 11 feridos.

No dia 19, os peshmergas conseguiram romper o assédio imposto pelo EI ao monte Sinjar e começaram a retirar os civis que estavam cercados no local fazia quatro meses. Após horas de duros combates, chegaram ao topo do monte, parte de uma ampla ofensiva que contou com a participação de oito mil combatentes curdos.

Dois dias depois, as tropas curdas entraram na cidade de Sinjar apoiadas pela aviação da coalizão internacional. Desde o início dessa ofensiva, há duros choques entre os peshmergas e os jihadistas.

Os combates estão concentrados, sobretudo, no sul de Sinjar, onde as forças curdas têm o controle total de pelo menos dois bairros, o de Al Shohada e o de Peshmerga.

Os jihadistas, que controlam Sinjar desde agosto, contam em algumas zonas com o apoio de tribos sunitas, que desconfiam das autoridades xiitas e suas milícias. /EFE e REUTERS