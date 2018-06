Ataques aéreos voltam a ocorrer no Iêmen, em meio a confrontos nas ruas Novos episódios de violência acontecem neste domingo no Iêmen, com ataques aéreos liderados pela Arábia Saudita contra alvos rebeldes em várias cidades, incluindo a capital, enquanto há confrontos nas ruas na cidade de Taiz, segundo autoridades de segurança. Vários civis morreram nesses confrontos, segundo as fontes, incluindo quatro pessoas de uma mesma família.