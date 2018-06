Ataques atribuídos ao Boko Haram matam 54 na Nigéria

O chefe da polícia local, Abdullahi Mohammed, afirmou que possivelmente membros do Boko Haram mataram 24 soldados e 21 policiais na cidade de Buni Yadi, no estado de Yobe. No estado de Borno, o representante do governo local Nglamuda Ibrahim informou que homens armados suspeitos de pertencerem ao Boko Haram mataram nove pessoas em duas vilas. Os dois casos ocorreram na noite de segunda-feira.

Segundo Ibrahim, na cidade de Ashigashiya os homens atiraram em moradores, queimaram as casas deles e hastearam bandeiras com dizeres em árabe. Fonte: Associated Press.