Ataques atribuídos às Farc deixam 14 feridos Dois ataques atribuídos às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), no sábado, deixaram dez policiais e quatro civis feridos. Segundo a polícia, os guerrilheiros detonaram uma bomba diante de uma patrulha que atuava na cidade de Neiva, no Departamento (província) de Huila. Em outra ação, um artefato explodiu em uma delegacia de polícia no Departamento de Cauca. Os ataques ocorrem no momento em que o presidente colombiano, Juan Manuel Santos, afirma que pretende dialogar com a guerrilha.